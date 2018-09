Petralia Soprana, escursione lungo il fiume salso alla scoperta delle Gole del Cigno

Tutto è pronto per la 13° edizione dell’escursione lungo il fiume Salso, alla scoperta delle “Gole del Cigno”. L’appuntamento è per domenica 16 settembre con partenza dalla frazione San Giovanni di Petralia Soprana. Anche quest’anno natura, trekking e enogastronomia diventeranno un unico concetto grazie al lavoro degli organizzatori dell’associazione “Verdi San Giovanni” che puntano a soddisfare gli amanti dell’escursionismo e del mangiare sano.

L’escursione, infatti, si concluderà ad ora di pranzo con una tavolata all’aperto, nei locali dell’associazione accanto alla Chiesa del paese dedicata a San Giovanni Battista, dove sarà possibile assaggiare pietanze preparate dalle massaie con prodotti tipici locali a Km zero e derivati del grano antico che in questo territorio inizia a ritornare ad essere una realtà grazie all’impegno di produttori locali. La manifestazione che prenderà il via e si chiuderà nella borgata San Giovanni alla fine di un percorso non difficoltoso che attraverserà un vasto territorio lungo il fiume Salso fino ad arrivare alle “Gole del Cigno”, dove il fiume incrocia la “balza areddula” di Alimena conosciuta per il suo potenziale archeologico. Una meta affascinante che soddisferà, con la sua straordinaria bellezza, l’escursionista e il visitatore. Le “Gole del Cigno”, infatti, conservano al loro interno, ancora oggi e dopo centinaia di anni, una biodiversità incredibilmente bella e una sorgente di acqua sulfurea che rappresenta una meta del percorso. L’organizzazione dell’evento, che rientra tra le manifestazioni estive dal Comune di Petralia Soprana, è dell’A.S.C.R. Verdi – San Giovanni che assisterà tutti i partecipanti. La partenza dei gruppi con guida AIGAE alle ore 8,30, il rientro alle 13,00.