Trekking a San Giuseppe Jato, escursione alla scoperta delle Creste del Mirabella

Domenica 5 gennaio il WWF apre la stagione 2020 con un'escursione in trekking alle Creste del Mirabella in territorio di San Giuseppe Jato. Il gruppo escursionismo del WWF Sicilia Nord Occidentale organizza il primo trekking dell'anno alle Creste del Mirabella.

L'escursione presenta difficoltà media [EE] con una lunghezza di circa 12 km su sentieri forestali e naturali, ed ha una alta valenza geologico ambientale e paesaggistica. Per partecipare occorre un'adeguato abbigliamento a cominciare dall'obbligo di scarponcini adatti e kWay per eventuale pioggia e/o vento.

Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all'appuntamento presso lo slargo antistante la fermata Metrò Orleans a Palermo all'inizio della Via Ernesto Basile.

Il contributo per partecipare all'escursione, compresa di assicurazione, è di 5 euro. Inoltre occorre considerare le spese di viaggio per chi usufruisce del passaggio auto. Il rientro a Palermo è previsto per le 16:30 circa. Con condizioni meteo particolarmente negative potremmo decidere di annullare l'escursione o proporre una alternativa.