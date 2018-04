Domenica di escursionismo e trekking, un tour alla scoperta di Cozzo di Paola

Domenica 22 aprile con il Wwf si visiterà dopo un lungo ma facile trekking, Cozzo di Paola, che fa parte della catena dei monti di Palermo prospiciente alla grande arteria palermitana del Viale della Regione Siciliana verso Tommaso Natale e Sferracavallo.

Si parte alle 8:30, con appuntamento alle 8:15 a Piazzale Giotto, lato via Giotto con tutti i partecipanti. Non occorre prenotazione e possono partecipare anche i non soci. La collina di Cozzo Di Paola, sui rilievi nord-occidentali della Conca d’Oro, presenta, sul dosso sommitale e sui fianchi, un esteso affioramento di rocce carbonatiche, su cui i fenomeni atmosferici agiscono intensamente creando particolari forme superficiali tipiche dei terreni carsici. Ad accompagnare gli escursionisti il professor Cipriano Di Maggio, docente di Geomorfologia dell'Università di Palermo. Si imparerà ad osservare il terreno roccioso su cui riconoscere la varia tipologia di tali forme di erosione superficiale. Il percorso in quota attraversa estese aree interessate da rimboschimenti forestali ed offre continue viste panoramiche sulla Conca d’Oro e in particolare sulla Piana dei Colli e sui versanti di Monte Pellegrino e Monte Gallo ad essa rivolti.