Il cammino di Santa Rosalia, l'escursione tra trekking e gastronomia a km0

Il cammino di Santa Rosalia con il Wwf, da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Evento escursionistico per la conoscenza del territorio dell’Area Sicana e della sua storia, la tutela dell’ambiente naturale e lo sviluppo eco-turistico, liberamente ideato e programmato dal Wwf Sicilia Nord-Occidentale e dal Dipartimento Regionale per la Sviluppo Rurale e Territoriale.

Trekking, escursioni e visite turistiche, mostre di pittura e fotografia, gastronomia km 0. Partner dell’evento: Comune di Palazzo Adriano, Comune di Santo Stefano Quisquina, Ente Parco dei Monti Sicani, Dipartimento “Unipa” delle Scienze della Terra e del Mare, Società Siciliana di Scienze Naturali, Cooperativa “La Quercia Grande”, Gruppo Escursionisti “Amici del Trekking sui Sicani”, Associazione culturale “Regioniamo Sicilia”.

Una tre giorni immersi nella incontaminata natura dei Monti Sicani tra Palazzo Adriano e Santo Stefano di Quisquina percorrendo un tratto dell' Itinerarium Rosialiae. Possono aderire soci e non soci del WWF. L'Itinerarium Rosialiae è un viaggio alla scoperta della Sicilia dell'entroterra, fra le province di Palermo e Agrigento, nei luoghi ove vi sono testimonianze del passaggio di Santa Rosalia.

L'itinerario di Santa Rosalia collega l'Eremo di Santo Stefano di Quisquina con il Santuario di Monte Pellegrino attraverso un cammino percorribile a piedi, in bici e a cavallo, lontano dalle grandi vie di comunicazione, alla scoperta della Sicilia. Il percorso si snoda su una rete di sentieri costituita da regie trazzere, mulattiere e strade ferrate dismesse, in parte realizzati dall'Amministrazione regionale e in parte già esistenti.

L'itinerario di circa 185 chilometri, attraversando il Parco dei Monti Sicani, riserve e aree naturali dei 14 comuni, mostra una realtà di paesaggi, natura, cultura, tradizioni, arte e sapori tipica dell'entroterra siciliano.