Ficuzza, un'escursione domenicale alla scoperta del bosco del re e dell'antica ferrovia

La Cooperativa Silene vi informa su un’esperienza unica da vivere con tutta la famiglia, per accogliere al meglio l’arrivo dell’autunno. Il 3 novembre faremo un’escursione al Bosco della Ficuzza con una rilassante passeggiata attraverso sentieri ricchi di flora e fauna, nonchè percorsi dal re Ferdinando di Borbone per le sue rinomate battute di caccia.

E mentre Novembre si è ormai si è insinuato nei nostri calendari colorando e ricamando d’Autunno boschi e prati dei siculi paesaggi, Silene domenica 3 novembre vi guiderà alla scoperta di colori e odori del Bosco di Ficuzza. Tra le più vaste riserve del sud Italia il Bosco della Ficuzza non ha ormai quasi bisogno di presentazioni per l’amante della natura e delle passeggiate siciliano: con i suoi con i suoi 7.500 ha rappresenta il più importante polmone verde della provincia di Palermo, un vero tesoro di biodiversità per la varietà di ecosistemi, per la ricchissima fauna e flora, per gli interessanti ambienti che racchiude.

Boschi di Leccio e Sughera che si susseguono a Roverelle, fiumi, laghi e rarissimi ambienti umidi ricchi di flora e fauna si ritrovano immersi in un meraviglioso contesto paesaggistico in cui fa da cornice il possente il massiccio carbonatico della Rocca Busambra (1613 m).

Una passeggiata semplice, adatta a tutta la famiglia, che si diparte direttamente dalla piccola borgata di Ficuzza, (nei pressi del centro di recupero fauna selvatica LIPU che non mancheremo di visitare), per insinuarsi attraverso un comodo sentiero che attraverserà gli ambienti più suggestivi della Riserva: dal tracciato dell’antica ferrovia a scartamento ridotto ai sentieri percorsi dal re Ferdinando di Borbone durante le sue battute di caccia. Al riparo di una secolare roverella consumeremo il nostro pranzo a sacco.

