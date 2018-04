Escursione a Bosco Ficuzza, trekking dal Gorgo del Drago al Cozzo Bileo

Domenica 15 aprile si visiterà il favoloso ambiente del Bosco della Ficuzza effettuando un trekking attraverso i sentieri della Riserva. Farà da guida l'ex presidente del Wwf e guida Cai Pino Casamento.

Appuntamento alle ore 8.30 da Via Ernesto Basile, piazzale antistante la fermata Metro Orleans, con partenza da Palermo alle 8.45.

Alle escursioni del Wwf Sicilia Nord Occidentale possono partecipare tutti. Non occorre prenotazione, partecipa chi si presenta all'appuntamento. Nel Bosco della Ficuzza, settore settentrionale denominato “Bosco del Cappelliere”, si effettuerà un percorso che conduce a una coppia di stagni montani situati a km 1,5 ad ovest del paese di Godrano: il Gorgo Lungo e il Gorgo del Drago, inseriti in un ambiente semi-naturale fra rocce arenarie, querceti, macchia mediterranea e rimboschimenti. Si arriverà a quota 1007 m a Cozzo Bileo.

La Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago è stata istituita nel 2000 su una vasta superficie di 7.397 ettari che appartiene ai comuni di Corleone, Godrano, Marineo, Mezzojuso e Monreale. Precedentemente di pertinenza del Demanio Forestale, è oggi affidata all'ente gestore Azienda Foreste Demaniali. Al suo interno, anche il Sito di Importanza Comunitaria “Vallone Cerasa e Castagneti di Mezzojuso”; la Zona di Protezione Speciale di “Rocca Busambra e Rocche di Rao”, e quella dei “Monti Sicani” per la parte di competenza.