Domenica da turisti a Ficuzza, la passeggiata nel bosco del Cappelliere

Per inaugurare l’arrivo del mese più emozionante dell’anno, la Cooperativa Silene l’1 dicembre vi propone una suggestiva ma allo stesso tempo rilassante passeggiata nel Bosco del Cappelliere, nella rinomata Riserva di Ficuzza, con l’imperdibile occasione di ammirare esemplari unici di flora e fauna, paesaggi mozzafiato protetti dalla maestosità della Rocca Busambra e concludere in bellezza con un buon caffè nel piccolo borgo di Ficuzza, sede della casina di caccia dell’imperatore Ferdinando IV di Borbone.

Domenica 1 dicembre la cooperativa Silene vi propone una piacevole escursione nel Bosco del Cappelliere, una delle zone più integre ed incontaminate delle Riserva di Ficuzza. E’ una meta ormai classica degli escursionisti palermitani ma sempre in grado di regalare momenti emozionanti grazie ai lussureggianti e potenti paesaggi che già incantarono Ferdinando di Borbone che ne fece la sua personale riserva di caccia. La passeggiata inizia qualche chilometro dopo il comune di Marineo, da un sentiero che si diparte poco lontano dal lago dello Scanzano e che si insinua in un florido bosco misto di castagni, lecci, sughere e roverelle nel pieno del foliage autunnale, in un susseguirsi di sentieri, ruscelli e rare zone umide, come la pozza temporanea Margiazzo. Sullo sfondo, come silente guardiano del bosco, si erge il massiccio carbonatico di Rocca Busambra, che con i suoi 1612m rappresenta la cima più elevata della Sicilia occidentale. Al termine della camminata potremo raggiungere, per il classico caffè post escursione, l’antica borgata di Ficuzza, piccolo e suggestivo borgo nato attorno alla reale casina di caccia dell’imperatore Ferdinando IV di Borbone. Raduno alle ore 8,15 a Piazzale Lennon/Giotto (pressi terminal AST) e partenza con mezzi propri. Quota di partecipazione: adulti 8 €, studenti universitari e ragazzi da 11 a 18 anni, 5 €. I bambini fino ai 10 anni sono nostri ospiti.

Gallery