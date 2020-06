Archeotrekking nel bosco di Santa Venera, escursione guidata tra natura e archeologia

Ritorna l'appuntamento con l'avventura per una imperdibile esperienza a contatto con la natura e la storia! Una passeggiata archeologico-naturalistica all’interno del bosco di Santa Venera (Carini), in compagnia delle guide escursionistiche Aigae esperte del territorio e degli archeologi di ArcheOfficina Soc. Coop.L'escursione verrà affettuata in piena sicurezza nel rispetto delle norme igienico sanitarie anti-covid.

Il percorso si sviluppa lungo un sentiero di circa 3,5 km con pendenze massime del 15%. Si parte dall’ingresso dell’area boschiva forestale di Santa Venera, dove dopo poche decine di metri si trova la necropoli indigena di “Manico di Quarara” dove è possibile visitare le tombe a grotticella datate tra i secoli VIII e III a.C. Il percorso continua fino alla Grotta Bianca, una grande caverna naturale da cui si gode la vista sulla Piana di Partinico, per arrivare alla “casa vecchia di Santa Venera”, una struttura del tardo medioevo che originariamente era la piccola chiesa di Santa Venera citata già da fonti degli inizi del 1300.

In ottemperanza al nuovo decreto regionale che regolamenta i tour all'aperto, specifichiamo che la passeggiata sarà organizzata in tutta sicurezza. Per questo sarà obbligatoria la mascherina e il rispetto della distanza interpersonale per tutta la durata dell'escursione. Il gruppo avrà un numero massimo di 30 persone ed è vivamente consigliato il pagamento del ticket on line, come suggerito dal decreto, tramite il format sul nostro sito web. Prenotazione obbligatoria.