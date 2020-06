Abbazia e rocca del bosco del Genuardo: archeotrekking nel cuore dei Monti Sicani

Domenica 5 luglio ArcheOfficina propone un’inedita e suggestiva escursione fra i gioielli dei Monti Sicani. Secondo la tradizione degli Archeotrekking di ArcheOfficina, l’intento è quello di unire al racconto storico e archeologico l’esperienza di un trekking immerso nella natura.

Il tour condurrà i visitatori nel cuore dei Monti Sicani, nell’eccezionale contesto dell’Abbazia di Santa Maria del Bosco e sulla panoramica rocca del Castello di Calatamauro.

La visita sarà guidata dagli archeologi di ArcheOfficina, una Guida Ambientale Escursionistica esperta del territorio e dai proprietari dell’Abbazia, in un tour dove arte archeologia e natura si fondono in un’unica storia tutta da raccontare. L'appuntamento è alle 15:30 all'ingresso di Sambuca e insieme raggiungeremo l' Abbazia Santa Maria del Bosco dove il proprietario condurrà i visitatori in una suggestiva visita guidata.

La seconda parte dell’escursione, verso le 18:00, prevede un percorso trekking che conduce in cima alla rocca dove sorge il castello di Calatamauro, dal quale ammirare una splendida vista al tramonto. Informazioni sul trekking: Livello di difficoltà medio/basso (buona capacità fisica). Dislivello di circa m 100 con tempo di percorrenza a/r di circa 2 ore (camminando piano e con varie pause). Sono consigliate le scarpe e bastoncini da trekking (in assenza anche da ginnastica), acqua e cappellino. Raduno: Alle 15:30 all’ingresso di Sambuca di Sicilia dalla SS118, presso la Piazza Ernesto Che Guevara. Prenotazione obbligatoria: info@archeofficina.com.