Due giorni con Topo Tip, il piccolo roditore arriva al Forum in compagnia della befana

Due giorni in compagnia di Topo Tip il topolino dall'aria furbetta, protagonista di un libro e successivamente di una serie tv animata, sarà ospite il 5 e 6 gennaio del centro commerciale Forum Palermo.

Topo Tip conosciuto da bambine e bambini di tutto il mondo, nato dalla matita di Marco Campanella e pubblicato da Giunti Editori, con il suo simpatico musetto, con l'originale ciuffetto di peli in testa e i capricci sempre pronti ad esplodere lo si potrà incontrare in galleria per la gioia dei piccoli fan. Cinque le uscite programmate per il mascherone, nei due pomeriggi di sabato e domenica, Topo Tip si concederà al pubblico alle ore 16, alle 17, alle 18, alle 19 e alle 20. L'idolo dei bambini nel suo giro itinerante sarà accompagnato dalla Befana, alla quale è affidato il compito della distribuzione di dolcetti.

La mattina del 6 Topo Tip, accompagnato dalla direzione del centro commerciale, andrà all'Ospedale dei bambini G. Di Cristina di Palermo per regalare un sorriso e un abbraccio ai piccoli pazienti ricoverati. Per coloro che desiderano raggiungere Forum Palermo ma preferiscono lasciare l'auto a casa, l'alternativa più comoda e veloce è quella di usare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.