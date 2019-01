Storie di fate e di befane, al Politeama l'appuntamento per bambini con musicisti e trampolieri

Storie di fate e di befane. Il Politeama Garibaldi, domenica 6 gennaio 2019 alle ore 10 e alle 11,30 per un giorno, si trasformerà in un luogo ospitato da fate e befane che si contenderanno idealmente la possibilità di abitare in questo magico luogo. Ad accogliere il pubblico dentro questo “palazzo incantato” il suono celeste di un arpa pizzicata dalla Fata delle note. Mentre, alta sui trampoli, la Fata-befana offrirà ai bambini dolcetti e carbone e la Fata dei racconti condurrà gli spettatori dentro il mondo delle favole di Perrault, raccontandole, con l’aiuto della musica. Tutto questo e molto altro guiderà i piccoli spettatori dentro il Teatro per la giornata della Befana. Con Silvia Ajelli e Aurora Falcone, sui trampoli Nadia Parisi, l’arpa di Antonella Calandra, la regia di Alfio Scuderi.