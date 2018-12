Epifania nella Bolognetta contadina, dal presepe vivente alle degustazioni tipiche

La comunità bolognettese mette in scena la rappresentazione della vita quotidiana dei contadini, dei pastori, degli artigiani della società agro culturale del Comune di Bolognetta nel '900. Vengono riproposte le botteghe artigiane, le antiche "putie", e un caratteristico Presepe vivente si articola in un percorso che parte dal sagrato della Chiesa Madre e si snoda per i viali del giardino della Chiesa e in Via Vittorio Veneto all'incrocio con via Armando Diaz 45, dove si trova la Casa Museo della vita contadina che potrà essere visitata gratuitamente.

Durante la visita al Presepe vivente sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio di Bolognetta, ricotta, vino, ceci, fave, pane con l’olio, frittelle, miele, formaggi e salumi. L'evento è realizzato dal Forum delle associazioni bolognettesi in collaborazione con la Parrocchia Maria SS del Carmelo in Bolognetta (PA), con gli artisti, gli artigiani locali e patrocinata dal Comune di Bolognetta.