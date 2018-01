Mostra mercato, showcooking, pattinaggio sul ghiaccio e giochi: l'Epifania a Villa Filippina

Parco Villa Filippina, in collaborazione con Artigianando, Mago Lollo Animazione e Palermoonice, nel cuore della città, nella splendida area verde di Villa Filippina, che lentamente e concretamente viene restituita alla città, organizza il primo grande evento del 2018: “La Befana in Villa”, due giorni dedicati alla festività dell’Epifania con un programma ricco e intenso per grandi e piccoli. Il programma prevede l’apertura della villa dalle 10 alle 24 sia sabato 6 che domenica 7 gennaio, con diversi eventi per tutta la famiglia ma soprattutto per i più piccoli, veri protagonisti di questa festa. L’ingresso alla villa è gratuito.

Si inizia sabato 6 gennaio con l’apertura del Planetario dalle 10 alle 13. La visita sarà intervallata con alcuni spettacoli a tema, dalle 11 alle 12 (Ingresso con ticket: adulti 5 euro, bambini 3 euro). Nell’area esterna invece, diversi artisti di strada intratterranno bambini e adulti con alcuni giochi di magia e giocoleria. Per gli amanti dell’artigianato locale, per i collezionisti e per i consumatori di prodotti a km zero, invece, sotto i portici della Villa, dalle 10 alle 22, curata come sempre dall’Associazione Artigianando, sarà allestita la mostra mercato dell’Epifania con circa venti spazi dove gli avventori potranno trovare il meglio che la creatività artigianale siciliana ha da offrire. L’ingresso alla mostra è gratuito. Una piccola area food permetterà delle piccole pause durante la mattina e l’ora di pranzo.

Dalle 16:30 alle 19:30, spazio alla Festa della Befana con lo spettacolo del Mago Lollo con spettacoli di bolle di sapone e magia (Ingresso con Ticket: bambini 10 euro, adulti 5 euro. Il locale è al chiuso per cui è richiesta la prenotazione obbligatoria, per un massimo di 40 bambini. Durante la festa è prevista anche una ricca merenda e la befana dal vivo. Dalle 10 alle 24, per tutto il giorno quindi, la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà fruibile al pubblico (Ingresso con ticket: mezz’ora 5 euro, 1 ora 7 euro).

Domenica 7 gennaio, oltre alle principali attrazioni (Planetario, Mostra di artigianato e Pista di pattinaggio sul ghiaccio, per cui valgono gli stessi orari e stessi prezzi, li dove è previsto l’ingresso a biglietto) gli avventori avranno possibilità di partecipare a un evento particolare e divertente: alle 12:30 si svolgerà infatti uno ShowCooking, curato dalle due sorelle food blogger Anna e Sebastiana Ferro durante il quale verranno realizzate due ricette: una salata e una dolce, in cui i veri protagonisti saranno i grandi lievitati. Si realizzeranno sfiziosi tartufi salati con crema di formaggio e panettone ed un delicato dessert al piatto con pandoro, mousse al torrone e glassa al cioccolato. Si replicherà alle 18.30, ma prima spazio ai bambini: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 infatti potranno trasformarsi in piccoli pasticceri, decorando biscotti di pasta frolla armati di glassa di zucchero, una golosa glassa al cioccolato e tanti zuccherini colorati.