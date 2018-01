Dal torneo di biliardino alla giornata con la befana: l'Epifania di Sanlorenzo Mercato

La prima settimana dell’anno vede a Sanlorenzo tanti appuntamenti per grandi e piccoli, tra laboratori e giochi con la Befana il 6 gennaio e il primo torneo di biliardino il 6 e il 7 gennaio.

Torneo di biliardino

Genitori e figli, nonni e nipoti, maestri e allievi: il 6 e il 7 gennaio, a partire dalle 16.30 si apre la sfida che vede a confronto adulti e bambini in squadre miste. A stabilire il verdetto il campo, o meglio, il tavolo. In palio un premio prestigioso offerto da Crea la Bici: una splendida mountain bike. Passione, divertimento, concentrazione, velocità. Sono gli ingredienti essenziali di un gioco senza tempo, che da sempre affascina grandi e piccini. Un gioco antico, visti i suoi quasi cento anni di storia, ma moderno. Ancora oggi, non c’è persona che possa resistere nel tirar su le maniche, infilare la moneta, tirare la leva, lanciare la pallina in campo e iniziare a giocare. Si gioca a squadre da due, un adulto + un bambino (6-12 anni). Per iscriversi telefonare al numero 3358359556 (orari d'ufficio). Posti limitati, presto disponibile il calendario dei due giorni. Finalissima sabato 13 gennaio con le due squadre vincenti il 6 e 7 gennaio.

La Befana al Mercato

Dalle 13 alle 15 la Befana arriva a Sanlorenzo Mercato e incontra i più piccoli. In programma laboratori e giochi per tutta la famiglia, tra esperimenti e giochi. Sarà possibile partecipare al “Laboratorio della calza della Befana” e continuare a divertirsi nel primo pomeriggio con “Gli intrugli della Befana” appuntamento ricco di tanti piccoli esperimenti scientifici. Spazio anche alla raccolta delle scarpe da donare in beneficenza alla comunità senegalese. “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte”, recita un celebre adagio. Vecchietta un po' malandata, ma molto amata dai più piccoli, è raffigurata a cavallo di una scopa. La tradizione vuole che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio porti doni, dolci in particolare, ai bimbi buoni. Per quelli meno bravi, invece, solo carbone. È amata quanto Babbo Natale, anche se meno famosa, soprattutto fuori dall'Italia.

Spettacolo Noto & Pomar

Palco Vineria, dalle ore 20.30. Noto & Pomar ritornano a Sanlorenzo Mercato per l'ultimo degli appuntamenti stagionali. Una comicità esilarante e irresistibile in cui gli sketch “di repertorio” si mescolano a siparietti inediti per uno spettacolo che si nutre di improvvisazione, leggerezza e interazione con il pubblico. Il duo umoristico diverte sempre con ironia, intelligenza e garbo. Noto & Pomar, due amici che sanno prendersi in giro in maniera esuberante e scanzonata, ma anche un sodalizio professionale equilibrato e ben assortito: come loro stessi amano ripetere, «uno suona e l'altro non canta, uno scrive e l'altro legge, uno prende in giro usi e costumi dei nostri tempi, e lo fa in musica, l'altro attraverso racconti brevi e sagaci». Marco Pomar (1965) è autore teatrale, blogger e umorista. Manlio Noto (1969), suona, canta, dipinge e fotografa. Dal 2014 si esibiscono insieme, animando i locali di Palermo con trovate sempre nuove e imprevedibili.