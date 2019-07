Torna l'Elenka Summer Tour, lo spettacolo itinerante che girerà le piazze di 7 località siciliane

L’Elenka S.p.A., azienda palermitana con 60 anni di attività, leader nella produzione di ingredienti per la gelateria e la pasticceria, anche quest’anno ha voluto riproporre lo spettacolo che ha registrato un grande successo già nel 2018 e approdare in quelle località che non erano state interessate al tour dell’anno precedente, consolidando il forte legame con il territorio e la sua gente.

Il Summer Tour Elenka 2019 prenderà il via il 26 luglio a Castelbuono per poi fare tappa il 31 luglio a Valderice, il 4 agosto a Capo d’Orlando, il 7 di agosto a Favignana, il 21 agosto a Menfi, il 23 agosto a Marina di Ragusa, per poi fare rientro il 12 settembre a Palermo e più precisamente a Tommaso Natale e celebrare così il suo sessantesimo anno di attività proprio nel luogo di appartenenza della azienda.