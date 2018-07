La lunga notte della luna rossa, da Villa Filippina l'eclissi totale più lunga del secolo

Il Planetario di Villa Filippina si prepara a presentare uno degli eventi astronomici più attesi e importanti del 2018: l’Eclissi totale di Luna. Venerdì 27 luglio, a partire dalle 20, fino a oltre alla mezzanotte, sul cielo di Palermo sarà possibile osservare il nostro satellite, fin dal suo sorgere, oscurato lentamente dall’ombra della Terra.

L’evento sarà visibile da Europa, Asia e Africa e sarà tra i più lunghi e spettacolari di tutto il secolo. La luna, che si troverà nel punto della sua orbita più distante da noi, muovendosi più lentamente, rimarrà per ben 103 minuti dentro il cono d’ombra terrestre. A renderla spettacolare sarà il suo colore rosso intenso dovuto dall’assorbimento della luce solare da parte dell’atmosfera terrestre proiettata sulla luna.

Durante l’eclissi, inoltre, la Luna sarà in congiunzione con il “Pianeta Rosso”, Marte, che proprio in queste sere si trova nel punto più vicino alla terra, dopo due anni. Un evento unico e imperdibile. Il planetario, per l’occasione, installerà una batteria di telescopi sulle terrazze monumentali di villa filippina per permettere al pubblico, guidato da esperti operatori scientifici, di seguire, comprendere e fotografare l’evento, sia ad occhio nudo che con l’uso dei telescopi.

L’osservazione a gruppi sarà preceduta da una spiegazione della volta celeste per il riconoscimento delle principali stelle, costellazioni e pianeti visibili. Dalle ore 20 ingressi al museo astronomico per seguire l’evento anche in diretta virtuale sotto la cupola del planetario. Sempre dalle ore 20, a gruppi di 50 persone alla volta, osservazioni e fotografie dalle terrazze. Ticket: 4 € adulti; 2 € i bambini (Non è necessaria la prenotazione).