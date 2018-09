Il modello di vita di Giorgio La Pira, due giorni in missione aspettando Papa Francesco

Il modello di vita di Giorgio La Pira. Queste testimonianze sono il quarto e quinto appuntamento alla Missione Speranza e Carità in comunione con Papa Francesco, che a settembre si recherà alla “Cittadella del Povero della Speranza” per condividere il pranzo con immigrati e carcerati. Due giornate per riflettere sulle emergenze sociali, per individuare e condividere risorse, per creare nuove opportunità di sviluppo e pianificare strategie di intervento e progetti integrati e partecipati.

Il primo giorno, l'11 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00, presso la “Cittadella del Povero e della Speranza” in via Decollati nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” ci sarà l'evento dal titolo "Un video per il cambiamento: pensare ed agire"; verrà presentato il video-documentario “Giorgio La Pira, La città sul Monte”- TV 2000. Presentazione della figura di Giorgio La Pira, il Sindaco Santo che abbatteva i muri e costruiva i ponti per promuovere la pace il dialogo tra i popoli a cura del prof Antonino Giordano. A seguire un’azione concreta per la Missione a favore dell'agricoltura a cura del Movimento Giorgio La Pira per il Mediterraneo con Giuseppe Zaffuto (Unipa) e Nicolò Caldarone (ESA).

Il secondo giorno, il 12 settembre alle ore 15.00 fino alla 15.30 nella Missione Speranza e Carità, entrata via Tiro a Segno (zona ex fonderia Basile) ci sarà una azione concreta per la Missione con l’inaugurazione del giardino aromatico e dell’orto in vaso che sarà realizzato dall’Associazione Coltivare Bio Naturale con la consulenza del Direttore dell’Orto Botanico dell’Università degli studi di Palermo, prof Rosario Schicchi. A seguire ore 16.00 alle 18.00, presso la “Cittadella del Povero e della Speranza” in via Decollati nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” un nuovo incontro, “Un libro per il cambiamento pensare ed agire”, dove oltre la presentazione del libro “Giorgio La Pira I santi in mezzo ai poveri”, edizioni Polistampa a cura di Nino Giordano, vi sarà la descrizione del Movimento Giorgio La Pira del Mediterraneo a cura del Presidente, prof Antonino Giordano. Esposizione di alcuni dei progetti in progress (descrizioni e testimonianze). Parteciperanno alcune associazioni sensibili all’iniziativa.