Drum Circle Shiatsu, tutti in cerchio per suonare tamburi e "connettersi" con la musica

Domenica 23 febbraio alle ore 18 si svolgerà a Palermo il primo Drum Circle Shiatsu. Un Drum Circle consiste in un gruppo di persone che si riuniscono, disposti in cerchio, per suonare insieme tamburi o percussioni di vario genere. E attraverso la musica connettersi e comunicare in allegria con se stessi e con gli altri.

In questa occasione la bellezza dell'esperienza verrà estesa grazie alla possibilità di ricevere durante la sessione un trattamento di shiatsu su sedia di qualche minuto dagli operatori dell'Accademia Siciliana Shiatsu, così da percepire il cambiamento del proprio corpo, ritrovandolo alla fine, rilassato, vitale, leggero e gioioso. La quota di partecipazione è di 10 euro. Per le prenotazioni basterà mandare o una mail a shiatsu.su.sedia.pa@gmail.com. L'incontro si svolgerà presso la Scuola di Musica Cortile Fosso 7 (via Lincoln, di fronte l' Orto Botanico).

I benefici dello shiatsu su sedia

Fisiologici

Attraverso le pressioni sul corpo, viene riattivata la circolazione sanguigna e l'ossigenazione tissutale, questo riduce le infiammazioni corporee e riattiva le funzioni metaboliche, permettendo di scaricare tossine e pulendo l'organismo.

Neurologici

Ricevere shiatsu, stimola il sistema nervoso centrale e periferico restituendogli plasticità, sensibilità e giovinezza. Le pressioni esercitate sul corpo nutrono il bisogno del cervello di ricevere stimoli nuovi e differenzianti e di mantenere pervee e percorse le vie nervose.

Muscolari e articolari

Pressati con i pollici, si sentono i muscoli sciogliersi, rinfrescarsi, estendersi. La schiena centro del lavoro su sedia si riarmonizza, e ritrova flessibilità e lunghezza. Le articolazioni della spalla, ricevono le giuste correzioni grazie agli stiramenti degli arti, e il respiro viene facilitato grazie al lavoro costale e laterale.

Emotivi e psicologici

Su sedia ci si sente contenuti, avvolti, ritrovati. La manualità attenta dell'operatore attiva un dialogo che comprende, attenua, ascolta ansie e tensioni. Le pressioni poggiate diventano un linguaggio gentile che restituisce un senso di sè nuovo, fresco e allegerito.

Sul dolore

Pressione dopo pressione, il dolore viene scovato, le sue origini e relazioni capite e attraverso questo meccanismo di comprensione la sofferenza scompare incredibilmente. Tutto dipende dal non lasciare stagnare il corpo e lo Spirito in una condizione di blocco. Il movimento indotto dalla pressione ridà fiato alla vita, silenziando il dolore.

Sociali e relazionali

L'aspetto più bello. Sentirsi accettati, riconosciuti tangibilmente, cercati e raggiunti. Le pressioni usate come linguaggio innescano una relazione viva, vitale, profonda. Ci si sente voluti bene, si può tornare a volerne.