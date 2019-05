"Drink experience", tre giorni all'insegna del buon bere al Maljk di Cefalù

L’arrivo dell’estate la senti da tanti fattori: dal meteo, dall’abbronzatura, dalla voglia di fare tardi la sera con gli amici, ma soprattutto, percepisci l’arrivo dell’estate quando la sera inizi a vedere le luci rosse accese in fondo alla spiaggia e senti circolare la parola “Maljk”.

Lo storico beach club di Cefalù torna con l’apertura serale da giovedì 9 maggio 2019.

Per il 3° anno consecutivo il Maljk inizia la stagione con un evento in particolare che si svolge nel mese di Maggio: Drink Experience, 3 serate dedicate alla Drink Culture, organizzata da Tony Aiello al suo 3° mandato come Direttore Artistico del Beach Club. L’inizio della manifestazione è prevista dalle ore 19:00 con l’aperitivo al tramonto, seguita dalla cena e dalle ore 23:00 con la formula “Prive Zone” che presenta la nuova zona riservata del Maljk, con vista panoramica sul golfo di Cefalù, per i clienti che amano bere con gusto i prodotti premium. Torna una calda estate di divertimento al Maljk, punto di riferimento sul Lungomare di Cefalù.