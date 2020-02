L'età dell'innocenza, il romanzo da Pulitzer che fa 100 anni: al Salinas "Donne in amore"

Sabato 29 febbraio alle 18 appuntamento con “Donne in amore” - Women in love al Museo Archeologico Salinas. Verranno celebrati i 100 anni dalla pubblicazione del romanzo "L'età dell'innocenza" che è valso il premio Pulitzer alla scrittrice Edith Wharton, prima donna a riceverlo. Ne parlerà la scrittrice Chiara Valerio, responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio e lavora a Radio3 Rai, dove conduce il programma "L'isola deserta" ed è consulente per il programma "Ad Alta Voce".

Donne in amore è una rassegna letteraria pensata da una lettrice per i lettori, che ruba il titolo a un capolavoro di D.H. Lawrence. Porta a Palermo scrittori e scrittrici a parlare di letteratura attraverso le protagoniste femminili dei miti e dei romanzi. La rassegna è ideata e curata dalla giornalista Sara Scarafia, organizzata in collaborazione con il Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas" - Palermo e con il sostegno dell’azienda Planeta e il supporto di CoopCulture. Al termine dell'incontro Planeta offrirà un calice di vino. L’appuntamento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.