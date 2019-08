Le donne tra i Beati Paoli: passeggiata alla scoperta di "Violante e le altre"

Nuovo appuntamento, domenica 1 settembre alle 20.45 da Porta Carini, con il ciclo di passeggiate raccontate ideate e proposte da Tacus Arte Integrazione Cultura ispirate ai romanzi ed ai personaggi più amati nati dalla penna di Luigi Natoli.

Giovani fanciulle e vecchie megere, scaltre seduttrici e mogli devote, spietate avvelenatrici e madri amorevoli; un universo al femminile che si muove e agisce all'ombra della setta plasmando, ciascuna a suo modo, l'intreccio narrativo. Un itinerario articolato in una Palermo d'altri tempi, sulle tracce di Violante, Gabriella, Peppa La Sarda e di destini consumati tra ardenti passioni e tragiche morti, rapimenti e sinistri complotti. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 presso Porta Carini (ingresso Mercato del Capo). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 (soci Tacus) | €5 (non soci). Ai fini organizzativi si richiede la prenotazione al 3202267975.



N.B.: Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp). Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento in caso di anomalie o imprevisti dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



RADUNO: Porta Carini (ingresso Mercato del Capo) ore 20:45

CONTRIBUTO: €3 (soci TACUS) - €5 (non soci)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975