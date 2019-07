Alla Kalsa "i triunfi pi Santa Rusulia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“A Munti Piddirinu c'è n'a rosa””. Domani alle ore 21, sul sagrato della chiesa Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 alla alla Kalsa, va in scena “I Triunfi pi Santa Rusulia”, del teatro Ditirammu. Uno spettacolo alla città di Vito Parrinello e Rosa Mistretta, dalla compagnia “Teatro Ditirammu”. In scena Stefania Blandeburgo, Maurizio Bologna, Daniele Billitteri, Marco Raccuglia e con il coro degli allievi del Ditirammu Lab.