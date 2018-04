Dolce e Gabbana portano Palermo a New York, la nipote di Lady D indossa l'abito "cassata"

L’alta moda conquista Palermo, poi l’America e poi ancora Palermo. Si è appena conclusa la maratona di stile e italianità firmata Dolce & Gabbana che, dopo Portofino, Napoli e il capoluogo siciliano, ha portato tra le mille luci di New York “Alte Sartorialità”. Uno spettacolo di moda ed eleganza che ha reso omaggio alla Grande Mela con collezioni couture portando con sé anche tutte le sfumature che Palermo e la Sicilia hanno dato in termini di ispirazione ai due stilisti.

Alla città e all’isola nel cuore di Stefano e Domenico, così, l’omaggio lo ha reso in prima battuta la nipote della principessa Diana, Lady Kitty Spencer, arrivata alla sfilata d’alta moda donna con un vestito dedicato alla cassata siciliana. Nell’abito disegnato per l’occasione, tra pizzi e sete haute couture oltre al verde tipico del dolce anche il richiamo alla ricotta, alla frutta candita e alle perline di zucchero.

La tre giorni di fashion newyorkese sui passi del mega evento d’alta moda a Palermo - tra sfilate a piazza Pretoria e al Duomo di Monreale, balli del Gattopardo a Palazzo Ganci Valguarnera, fuochi d’artificio a Villa Igiea e secret party al Castello di Trabia - si è svolta in occasione dell’apertura del primo monomarca Dolce & Gabbana nel cuore di Soho. L’evento, anche a New York, ha aperto le porte a luoghi inediti alla moda, come la Public Library nel cuore della città. Lì è andata in mostra l’alta gioielleria, con pezzi unici dal chiaro rimando al film di Luchino Visconti interpretato da Claudia Cardinale. Tra le parure preziosissime, una in acquamarina e diamanti brown - omaggio al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa che ancora una volta torna ad ispirare i due stilisti - è stata messa all’asta da Sarah Jessica Parker e acquistata da un magnate californiano per la moglie.

Ma il Gattopardo approda a New York anche grazie a Sylvia Mantella, moglie di uno sviluppatore immobiliare canadese e influencer di Toronto, tra le prime file del front row della sfilata d’alta moda femminile al Metropolitan Opera House, il teatro dell’Opera di New York, insieme a Diane Kruger, Dakota Fanning, Jamie Foxx, Catherine Zeta Jones e Lady Kitty Spencer. La giovane con più di 50mila followers su Instagram, ha acquistato proprio a Palermo l’abito indossato per l’evento che ha visto in passerella tra le modelle anche Naomi Campbell e Ashley Graham. Si tratta del pezzo unico che, a piazza Pretoria, ha sfilato sulle gambe della modella Giulia Maenza. In quell’occasione, la vendita riservata solo a top buyers, è avvenuta alla Tonnara Florio dove era stato allestito un pop up store con le collezioni.

Ed è proprio Giulia Maenza, la top model palermitana che ha mosso i primi passi in Sicilia per poi approdare nell’olimpo della moda internazionale, che chiude il cerchio firmato Dolce & Gabbana. Un legame quello dei due stilisti con l’isola che va oltreoceano e che porta il trend hashtag “l’amore è bellezza” anche ai piedi della Statua della Libertà. Domenico Dolce e Stefano Gabbana, infatti, non a caso hanno scelto come modella, insieme a nomi blasonati della moda internazionale, anche una promessa dell’isola. La 18enne che ha sfilato con l’abito simbolo di quei tre giorni di luglio, dalla gonna a ruota con maniche bon ton e su impressa la frase “Noi fummo i Gattopardi”, è il volto giovane e bellissimo di un inedito e palermitanissimo Cristoforo Colombo che secoli e secoli dopo riconquista l’America.