Dog Fest, a Villa Trabia va in scena la settima edizione della festa dedicata ai cani

A Villa Trabia, domenica 5 maggio dalle ore 10 (via Salinas 3), va in scena la settima edizione del “Dog Fest”, un grande e divertente evento adatto a tutti, adulti, bambini ed i nostri amati cagnolini.

Il programma

Ore 10:00 inizio evento ed apertura iscrizioni attività

Ore 10:15/11:15 Lezione di prova gratuita con l’insegnate di yoga Barbara Faludi - Yoga Your Life* Per partecipare alla lezione di yoga è necessario portare con sé un tappetino da yoga o da fitness o un telo.

Ore 10:15/11:15 Lezione di difesa personale gratuita con Asd Military Combat System Istruttore II livello Mancuso Lorenzo.

Sarà presente all’evento il Dottor Umberto La Rosa, tecnico e consulente dell’alimentazione, per delle consulenze che serviranno a fornire quelle conoscenze di base che consentono di comprendere i principi che stanno alla base di una sana e corretta alimentazione. Il Dottore risponderà alle vostre domande e potrà fornire anche utili consigli a chi già segue un’alimentazione vegana/vegetariana o a chi sta pensando di passare a questo regime alimentare.

Ore 10:30/10:45 Incontro “Cuccioli, adottare consapevolmente” con Barbara Ravazzolo, istruttore cinofilo riconosciuto Csen.

Ore 10:45 /11:00 Incontro “Leishmaniosi: cos’è, come si cura, prevenzione” con il Dottor Giorgio Piacenti Medico Veterinario.

Ore 11:00/11:15 Incontro “La ciotola è servita” con la Dottoressa Miriam Catania Medico Veterinario esperto in nutrizione di animali da compagnia.

Ore 11: 15/11:45 Incontro “Miti e leggende sull’alimentazione vegana e vegetariana” e “Ricettando Veg” con il tecnico e consulente dell’alimentazione Dottor Umberto La Rosa

Ospiti ed esibizioni

Ore 10:45 “Associazione di volontariato Luce nelle mani” spettacolo di Kamishbai sul tema delle adozioni.

Ore 11:00 “Circolo Culturale Classico” reciteranno per noi un simpaticissimo monologo dal titolo “Dare la pillola al gatto”

Ore 11:15 Spettacolo del Mago Molla

Per il divertimento dei più piccini, ma non solo, torna al Dog Fest il mitico Mago Molla!

Uno spettacolo divertente, coinvolgente e magico… Da non perdere assolutamente!

Ore 11:40 Esibizione del team di Lorenzo Mancuso, II livello istruttore, della Asd Military Combat System, che ci mostreranno tecniche di difesa personale.

Ore 12:30 Esibizione SICS - Scuola Italiana Cani Salvataggio, i bellissimi e bravissimi cagnoloni SICS tornano per la gioia di bambini e tutti noi.

Ore 13:00 Esibizione Gruppo hiphop “Lil’Femmes” coreografato da Giuliana Cracolici. Blugym Pirri

Attività dog friendly

Ore 10:30 “Mini dog run, corsa a 6 zampe". La nostra Mini Dog Run NON è un’attività competitiva ma una divertente corsa da svolgere in compagnia del proprio animale. Tutti possono partecipare, non vincerà chi arriverà primo perché tutti arriveranno a tagliare il traguardo, si correrà insieme per il semplice piacere di farlo. Allestiremo per l’occasione un breve percorso, accessibile a tutti i cani e i loro accompagnatori. Se i cani dovessero stancarsi di correre allora finiranno il percorso semplicemente camminando.

Il regolamento

Durante tutto il percorso i nostri volontari sorveglieranno la zona e si assicureranno che tutte le regole vengano rispettate, chi infrangerà anche solo una di queste, dovrà lasciare la corsa immediatamente.

- Non ci dovranno essere sorpassi, non è una gara.

- Bisognerà rispettare le distanze di sicurezza che verranno indicate.

- Potranno partecipare tutti i cani, di qualsiasi taglia, purchè compatibili per svolgere attività insieme ad altri animali/persone;

- Età del cane: da 1 fino a 8 anni per la corsa, cuccioli (età minima 3 mesi) e over 9 potranno partecipare solo camminando.

- Tutti i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio, il guinzaglio dovrà essere lungo 1.5 m e soprattutto dovrà essere lasciato LENTO, no stress, no costrizioni!

- L’accompagnatore potrà essere uno o più di uno, e sarà responsabile della raccolta di eventuali deiezioni.

- Se i cani dovessero stancarsi di correre allora finiranno il percorso semplicemente camminando.

- Tutti i cani che parteciperanno camminando inizieranno il percorso dalle ultime postazioni, i cani che dovessero stancarsi di correre, verranno accompagnati dai volontari alla fine della fila per terminare camminando.

- Tutti i cani che mostreranno segni di insofferenza verso la corsa, altri cani, alla situazione in generale, dovranno lasciare il percorso.

Se seguirete i giusti accorgimenti e rispetterete le esigenze dei vostri animali, sarà una festa per tutti!



Ore 11:00/11:30 “Caccia all'osso”: Una divertentissima attività dedicata a tutta la famiglia, cani compresi! Attraverso indizi e suggerimenti velati, si partirà alla ricerca degli ossi nascosti… Vincerà un fantastico premio chi avrà trovato il maggior numero di ossi e per tutti i cagnolini che parteciperanno insieme a voi ci sarà un gustoso premietto! Precisiamo che la caccia al tesoro verrà organizzata una sola volta, pertanto per partecipare bisogna iscriversi entro le 10:45. Offerta minima richiesta per partecipare 1,00 euro



Ore 11:00/13:00 esibizioni e dimostrazioni cinofile a cura del "Centro cinofilo Asd la scuola di Matilde". Interverrà per l’occasione Barbara Ravazzolo, istruttore cinofilo riconosciuto Csen, che effettuerà delle dimostrazioni ed esibizioni. Dopo le esibizioni, con il supporto di Barbara Ravazzolo, il percorso sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno provarlo con i loro cani. Verrà allestito anche uno stand dai collaboratori de “La Scuola di Matilde” dove poter ricevere informazioni su tutte le attività da poter svolgere al centro con i propri cani.

Il centro cinofilo ASD "La scuola di Matilde" si trova in Via dei Quartieri 106



- Ore 12:00 “Sfilata a 6 zampe” (chiusura iscrizioni sfilata ore 11:45)

Una simpatica sfilata che vede protagonisti umani ed i loro amici animali! Tutti possono partecipare, non ci sono limitazioni di razza, né bisogna avere particolari abilità, si tratta semplicemente di fare una passeggiata al guinzaglio, tutto qua!

Categoria:

- “Cucciolosi”: categoria dedicata a tutti i tenerissimi cuccioli di età compresa fra i 3 e i 12 mesi;

- “Nonni arzilli”: categoria dedicata ai dolcissimi nonnini, quelli per cui l’età è solo un numero! ( da 8 anni in poi ) ;

- “Faccia da birbante”: categoria dedicata a quei cagnolini che basta guardali in faccia per capire quanto sono furbetti e monelli, ai quali, però poi alla fine, si perdona sempre tutto.

-“Cane modello”: categoria dedicata a tutti i cagnolini che con la loro simpatia, intelligenza, affettuosità, sono speciali ed unici per le loro famiglie.

Verranno premiati dalla giuria i primi 3 classificati di ogni categoria.

Tolettatura no stop: il nostro carissimo amico SalvoBau ed il suo staff si occuperanno di far belli i vostri cagnolini! Wellness dog: area dedicata al benessere dei nostri amici a 4 zampe con il supporto di vari professionisti. Consulenza comportamentale: interverrà per l’occasione il Dottor Massimo Di Martino, Veterinario esperto in comportamento animale, che risponderà alle domande di coloro che vorranno un parere sul proprio animale. Ciascuna consulenza durerà massimo 15 minuti, per dare la possibilità a tutti di usufruire di questa opportunità. E’ gradita pertanto prenotazione.

Consulenza su leishmaniosi e malattie trasmesse da parassiti. Sarà presente il Dottor Giorgio Piacenti, Medico Veterinario, per delle brevi consulenze su malattie come la leishmaniosi e risponderà alle vostre domande sulla salute dei vostri piccoli amici. Conoscere le più comuni malattie servirà a tutelare la vita dei vostri animali, cogliete al volo questa occasione e venite ad informarvi, “prevenire è meglio che curare”.

Consulenza sull'alimentazione degli animali da compagnia: in occasione dell’evento sarà presente la Dottoressa Miriam Catania, Medico Veterinario esperto in nutrizione animale, per delle brevi consulenze sulla corretta alimentazione. Ogni specie, nelle diverse fasi della vita, ha delle esigenze e dei fabbisogni diversi, fornire la giusta alimentazione è fondamentale per tutelare la salute dei nostri piccoli amici. Potrete,pertanto, chiarire i vostri dubbi o scoprire tante informazioni nuove, approfittatene!

Microchippatura: grazie alla presenza del Medico Veterinario Dottor Antonino Di Nieri dell’Ambulatorio Veterinario San Francesco, avrete la possibilità di microchippare i vostri cani! Ora non avete più scuse! Il microchip non solo è obbligatorio per legge ma serve a tutelare i vostri cani, essere responsabili è un dovere! Allestiremo una postazione dedicata, precisiamo che il numero dei microchip sarà limitato, quindi procederemo fino ad esaurimento scorte. Il giorno stesso verrà stilata una lista prenotazioni e verrà seguito questo ordine.

Animazione e intrattenimento

Ore 10:00/13:00 Giocolandia no stop

Area di intrattenimento e laboratori creativi per tutti i bambini, in collaborazione con le associazioni: “Associazione di volontariato Luce nelle mani” che proporrà tante interessantissime e piacevoli attività da realizzare con materiale riciclato. “Associazione Palermobimbi” che proporrà giochi e attività divertentissime per tutta la famiglia. Accesso all’area gratuito

Riciclando si vola, Aquiloni Fest ore 11:45

Realizza il tuo aquilone e partecipa alla gara, si vincono tanti premi!

Con l’aiuto dei volontari dell’associazione “Luce nella mani” tutti i bambini potranno realizzare il proprio aquilone, personalizzarlo e portarlo a casa con sé come ricordo del Dog Fest 2019! Inoltre, chi lo desidera potrà anche partecipare alla gara “Riciclando si vola” .

I volontari Lega del Cane Palermo allestiranno un percorso dove i piccoli partecipanti potranno divertirsi a far volare gli aquiloni che hanno realizzato! Per tutti ci sarà un simpatico omaggio. Offerta minima richiesta per partecipare a “Riciclando si vola” 1,00 euro.

Facce da Dog Fest

Passa dalla nostra postazione “Facce da Dog Fest” e avrai una bellissima foto ricordo del Dog Fest 2019! In collaborazione con un fotografo allestiremo un set dove potrai scegliere lo sfondo e ,se lo desideri, tanti buffi gadget da indossare per rendere ancora più simpatica la tua foto. Offerta minima per ricevere la foto in formato digitale 2,00 euro. Offerta minima per ricevere la foto stampata formato 13X18 4,00 euro