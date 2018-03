Dalla musica dance elettronica dalla deep house: il djset di Yasmina Visconti da Merlino

Mercoledì 14 marzo, presso il Wine Bar “Merlino” di Palermo, a partire dalle ore 20.30 il Live Vocal DjSet di Yasmina Visconti che veste la dance elettronica di abiti e atmosfere etniche e deep house creando una dimensione concert/club sempre nuova ed emozionante.

"Approfittando della mia profonda conoscenza della musica e della mia innata facilità nell'improvvisazione, mi sono dedicata all'arte del canto dance free style, creando un nuovo ruolo di cantante / Dj che crea al momento testi e melodie, mescolandoli con il dance groove. Mi sono esibita dal vivo in innumerevoli locali notturni come: Km5, Blue Marlin, Ushuaia, Patcha Discoteque, Hotel Pacha, Hotel Corso, Atzaro ', The One, Zenith, Spazio, Café Mambo (IBIZA), Fura (Brescia), Peter Pan (Riccione), Insomnia (Pisa), Mazoom-Les Plaisir (Desenzano del Garda). Ho anche cantato in stile libero con dj di livello internazionale, tra i quali Terry Hunter, Kenny Karpenter, Lee Luis, J.T. Vannelli, Giorgio Giordano, Mario Scalambrin, Strega Mantovani, Claudio Di Rocco, Sergione, MBG, Marco Corvino, Stefano Ranieri, Leo Mas, Luis Radio, Walter S., Flavio Vecchi".





