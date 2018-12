Sound Boutik all stars e Crystal Bones in un dj set, si balla alla Fabbrica 102

Un evento importante richiede anticipazioni concrete ed è per questo motivo che la Fabbrica 102 ha deciso di offrire un assaggio di ciò che sarà One to 2019, la festa di Capodanno che sarà organizzata dal bistrot di via Monteleone. Giovedì 27 dicembre, infatti, si ballerà con Sound Butik all stars + Diego Funkyto aka Crystal Bones ai comandi musicali per tutta la serata, già a partire dall’orario dell’aperitivo, alle 19