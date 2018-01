Dall'Ushuaia al Pacha passando per Palermo: il djset di Michel Cleis all'Isound

Venerdì 2 febbraio all'Isound il gruppo Zerogradi organizza una festa con uno dei dj più famosi al mondo: Michel Cleis.

Che cosa è la musica? È l'arte e la scienza dell'organizzazione dei suoni, dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo e nello spazio. La musica è il passaggio che unisce l'astratto al concreto. La musica ci ha insegnato a "vedere" con l'orecchio e a "udire" con il cuore. Un "pezzo da novanta", un artista che ha toccato le migliori console dei club europei, dall'Ushuaia al Pacha, adesso arriverà a Palermo, innamorato dell'Italia e soprattutto della Sicilia.

Un artista che miscela i battiti latini con il ritmo tribale e un sonoro melodico spagnolo, per raggiungere un mix perfetto. Tantissimi i suoi successi, tra i tanti troviamo una hit mondiale "La Mezcla", lanciata dal "boss" Luciano o "Marvinello" sound che ha fatto impazzire milioni di persone. Michel Cleis, così, si farà apprezzare per i suoi releases e i suoi remix di gran successo e avrà un solo ed unico obiettivo: far ballare e divertire.

Entro le 00.30 l'ingresso è a 12 euro con drink, dopo le 00.30 il costo è di 12 euro sia per uomo che per donna ma senza drink. Per info chiamare Danilo al 391.7254121.