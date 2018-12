Live di musica elettronica, il set di Luca Sigurtà con She Spread Sorrow alla Fabbrica 102

Un altro doppio set alla Fabbrica 102. Sul palco del locale di via Monteleone a Palermo, giovedì 13 dicembre, a partire dalle 21,30, saliranno Luca Sigurtà e She spread sorrow (ovvero Alice Kundalini), in una collaborazione artistica ormai consolidata, sebbene entrambi restino autonomi nelle loro identità artistiche. Suoni distorti e atmosfere cupe si fondono in una musica elettronica coinvolgente e accattivante.

Luca Sigurtà compone musica elettronica fin dai primi anni duemila con dischi usciti per prestigiose etichette come Monotype Records, Creative Sources, Silken Tofu e Fratto9. Il suo suono elettronico ed emozionale è diventato parte di una miscela con ritmiche lente e delicati sintetizzatori analogici: una sorta di trip-hop molto personale; melodie con una sensazione di malinconia originale e ottimi suoni analogici/digitali mostrano tutto il potenziale della sua musica, un diorama di suggestioni, dal dub al post rock, ma al tempo stesso anche astratto e ambient. Il suo ultimo lavoro dal titolo 'Goddess' è uscito nel dicembre 2018 per l'etichetta americana Glistening Examples.

She Spread Sorrow è il progetto solista dell'italiana Alice Kundalini (attiva con il progetto power electronics Deviated Sister Tv dal 2006 per 2014). Sonorità che vanno dal ritual deathscape al death industrial: i suoi lavori sono un viaggio nella fede distorta tra desideri repressi, senso di colpa, punizione, disciplina e perversione. Ama usare immagini, foto e video per completare il suo lavoro con contributi visivi di fotografi e videomaker. Ha suonato in tutta Europa e ha partecipato a festival internazionali (She Makes Noise a Madrid, United Forces of Industrial a Londra, Destination Morgue a Roma). Midori è il suo ultimo album, pubblicato nel marzo 2018 su Cold Spring Records.