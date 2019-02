St'Orto e Vossa, sonorità elettroniche per la prima volta nei nuovi locali dello Spasimo

Giorno 23 febbraio presso la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, ‘Salone sopra le mura’, St’orto presenta “Vossa”. Il duo elettronico, nato dall'incontro fra il producer e dj palermitano Gaetano Dragotta e il cantante poli-strumentista anglo-siciliano Sergio Beercock, si esibirà per la prima volta nel capoluogo siciliano. A metà fra un concerto e un dj-set, stando alle parole dei due artisti: “accompagneremo l'audience in un luogo dove la musica diventa un'esperienza fisica, dove il canto e lo strumento popolare fioriscono in mezzo a ciminiere e bidoni”.

La minimal-techno di Dragotta e le suggestioni world e gospel di Beercock si incontrano per dar vita ad un evento unico. La performance sarà valorizzata dalle installazioni visuali di ‘Odd Agency’ che attraverso le proiezioni di light design daranno vita ad ulteriori suggestioni sensoriali. Il locale sito in via Discesa dei Giudici 40, non è soltanto un bar dalle influenze nord europee, ma una fucina di idee e di creatività dalla quale è nato il progetto St’art che alla seconda edizione vede come protagonista il duo Vossa.