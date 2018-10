Purple Disco Machine, il dj set internazionale in pista: venerdì in musica al Country

Il DJ, produttore e remixer internazionale Tino Piontek, alias Purple Disco Machine, è dal 2009 un vortice di novità, passione e musica in un progetto discografico di grande successo.

Si afferma nelle consolle di tutto il mondo con il suo sound che spazia dalla Nu disco alla electronica senza mai dimenticare la house e gli 80’s che in ogni suo set mescola offrendo un mix creativo e diversificato, sofisticato e autentico e sempre in grado di catturare il pubblico. Starts: 23:00. Opening by: Dj Naua / Daniele Critesi / Paolo Scancarello. Ticket: 15 euro (disponibili pass riduzione a €10). Possibilità di riservare postazioni privè al costo di 25€ a persona.