Exclusive Massimiliano Arizzi, il live tra musica e "aperipizza" a Villa Partanna

Sabato 7 settembre Massimiliano Arizzi live a Villa Partanna in via Castelforte 126. Ingresso esclusivamente in lista aperipizza servita al tavolo con drink alcolico incluso (15 euro).

Menù: panelle, patatine fritte, bruschette, crocchè, arancinette pizza a scelta tra: parmigiana - romana - faccia di vecchia- vegetariana - strudel - bufalina - quattro gusti - diavola- funghetto - quattro formaggi - napoli. Ore 22.30 ingresso con consumazione (10 euro), ore 24.00 start the party dj set giampy.