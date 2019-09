Manola dj da Sicilò food&view 360, musica e aperitivo sulle terrazze della Rinascente

La dj siciliana che unisce new e old style, la terrazza da dove scoprire Palermo a 360 gradi e l’aperitivo da chef. Manola dj è la protagonista della serata di Sicilò Food&View 360, il 6 settembre sulle terrazze della Rinascente in piazza San Domenico.

Si comincia alle 19 con l’aperitivo ideato dallo chef Francesco Piparo. Contemporaneamente partirà lo show di Manola, che mostrerà tutte le sue capacità alla consolle, mantenendo un piacevole sottofondo che accompagnerà la vista di Palermo dall’alto. La terrazza di Sicilò permette infatti di scoprire lo skyline della città, percorrendo l’intero centro storico.

"Fare intrattenimento da una terrazza - dice Manola dj - è già un vantaggio, per il panorama che si riesce a vedere. La musica non deve essere troppo fastidiosa o lounge, ma piacevole, con sonorità che fanno muovere la testa. I turisti apprezzano brani anni Settanta, Ottanta, jazz e rock. Qui ci si rilassa".

"Questa terrazza panoramica - spiega Amalia Giordano, responsabile pubbliche relazioni e coordinamento Mida e Sicilò - o rooftop, colpisce l’emotività rispetto a un locale su strada. I palermitani che arrivano qui strabuzzano gli occhi per una visione della città a molti sconosciuta e che permette di vedere dal mare al teatro Massimo, passando per piazza San Domenico. Il tutto accompagnato da una cucina siciliana tradizionale e innovativa. Location, cucina e musica diventano così un’unica cosa". Nel corso della serata si potrà ordinare anche la Kimiya, birra artigianale siciliana che nelle prossime settimane aprirà primo beer firm della città.