L'hip hop è di casa a Palermo, al Garage arriva la trap music di Dani Faiv

Una serata organizzata di Fight Entertainment e Blackout sotto il nuovo marchio “Drop_IT”. Rap, trap e musica commerciale uniti in unico evento. La ciliegina sulla torta è Dani Faiv.

Il 24 febbraio l’hip-hop tornerà a calcare il suolo palermitano. Una serata tra trap e musica commerciale in uno dei nuovi locali della movida palermitana, con ospite il rapper di tendenza Dani Faiv. Al Garage, in via Emerico Amari 70, alle 22:00, andrà in scena la prima serata “Drop_It”, marchio creato dalla sinergia delle organizzazioni palermitane FIGHT e Blackout con la collaborazione di Atom.inc.

Sul palco si esibiranno gli artisti del management Fight: Chef Monkee e Sali Sala, accompagnati dai loro producer Deca, Dav, Alex 3’o5 e Somtinweird. Hip-Hop e trap suonate dal Dj Fight, Vittorio Ferrigno, ma anche musica commerciale, suonata dai dj di Blackout. Successivamente, come special guest, salirà sul palco il rapper genovese dai capelli più colorati d’Italia: Dani Faiv. Una serata da non perdere ed adatta a tutti i gusti.