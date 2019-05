Il body painting anima le vie di Castelbuono, sulle Madonie torna il Divino Festival

Torna l’appuntamento annuale con il Divino festival giunto alla sua XIII edizione, che come consuetudine si terrà il primo weekend di agosto: 2-3-4 agosto 2019. Nato da un'idea di Francesco Baio con la collaborazione di tanti artisti, l'evento porterà sul palco oltre 30 artisti, 10 ristoratori, 20 cantine e 15 modelle/i.

Tante le novità per questa edizione che vedrà ai blocchi di partenza, sulla scia dell’edizione del 2011, la "Rassegna siciliana di body painting e wall painting". Concorso “Divino Arte” è nato da una nuova collaborazione la cui direzione è stata affidata al tatuatore castelbuonese Francesco Baio, giovane appassionato, che nel tempo ha coltivato l’arte del tatuare vincendo premi e riconoscimenti importanti.

Nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 agosto Castelbuono si vestirà d'arte, lungo le vie principali della movida estiva, una insolita galleria d’arte moderna a cielo aperto vedrà protagonisti i body painter, che realizzeranno dei dipinti sui corpi dei modelli e delle modelle, per la visione dei passanti.

Gli artisti si troveranno lungo il Corso centrale di fronte ai locali che aderiranno all’iniziativa e con loro ci saranno, artisti che realizzeranno grandi quadri a tema enogastronomico. Una ulteriore novità in programma: i locali protagonisti verranno supportati da aziende vitivinicole che proporranno le loro degustazioni per far vivere una “notte enologica” a tutti i presenti.

Una vera e propria vivace galleria d’arte a cielo aperto che andrà da piazza Matteotti a via S.Anna ma che siamo certi si espanderà ancora nei prossimi giorni. Per tutti coloro che vorranno prendere parte al concorso “Divino Arte” è possibile richiedere il regolamento al seguente indirizzo mail: paesedivino@gmail.com.