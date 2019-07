“La disabilità non esiste... anche noi abbiamo un cuore che batte”, la manifestazione a Ciminna

“La Disabilità non esiste... anche noi abbiamo un cuore che batte”: è questo lo slogan della prima edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento all'insegna dell'integrazione e della promozione dello sport paralimpico, che si terrà domenica 21 luglio a partire dalle 17 a Ciminna.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Ciminna in collaborazione con l’Unione nazionale del Garante persona disabile Onlus, la Volley Palermo, Aquile di Palermo Onlus, l’Associazione di volontariato AVIS, l’associazione nazionale carabinieri, Asd Corse e la palestra Gym Wellness tutte di Ciminna. Tanti gli ospiti e i gruppi sportivi che prenderanno parte alla giornata, saranno presenti: Marcella Librizzi - campionessa italiana categoria A di spada, la squadra di Hockey su carrozzina elettrica della Onlus Aquile di Palermo e i ragazzi della Volley di Palermo.

Il programma

Le varie gare in programma hanno l’obiettivo di esaltare l’unicità del mondo paralimpico e la bellezza della diversità. Alle ore 17:00 presso l’aula consiliare del Comune di Ciminna sarà inaugurata la mostra itinerante sul tema della disabilità, organizzata dall’Unione Nazionale del Garante persona disabile Onlus, a seguire in via Dr. V. Graziano inizio dei giochi con Weelchair hochey, pratica sportiva dell'hockey su carrozzina elettrica. Alle ore 18:30 presso la palestra comunale incontri di Volley con ragazzi diversamente abili. Alle ore 19:00 – presso l’atrio della Palestra comunale inizia il 1° Gran Premio in carrozzina elettrica. Il 21 luglio sarà di scena un evento all'insegna dell'integrazione tra persone con disabilità e normodotate, visibile con collegamenti in diretta sui canali social e streaming.