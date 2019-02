"Dipingo con il cuore", mostra antologica alla Real fonderia Oretea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Claudio Sciacca, in occasione del suo venticinquesimo anniversario di attività artistica presenta la mostra Antologica intitolata "Dipingo con il cuore". L'evento si inaugura il 23 Febbraio ore 16,00 alla Real fonderia oretea ma dal 18 febbraio febbraio fino al 1 marzo è possibile visitarla tutti i giorni tranne la domenica. L'artista in questa sua personale dedicata al barocco siciliano espone circa 30 opere tutte create nel suo stile ormai riconosciuto in tutta Europa,sacro,paesaggi ritratti di donne avvenenti e non mancheranno le sue pittosculture e creazione polimateriche Il maestro Sciacca è Definito "artista sperimentatore istintivo" stupisce il fruitore con le sue particolari tecniche trasmettendo folklore e cultura principi e valori Ormai persi nel tempo , la sua sperimentazione è sempre in continua evoluzione ricercando particolari minuziosi che risaltino le sue opere. Il 23 febbraio sarà un pomeriggio di condivisione artistica e festa come dice l'artista infatti al suo fianco a presentare l'evento ci sarà la dottoressa giornalista Chiara Fici e Daniela Martino event manager . la critica è curata da Anna Maria Esposito e filippo lo iacono alla presenza dell'assessore Giulio Cusumano, tanti ospiti la giornalista Anna Cane, Domenico ortalono , Francesco Federico,Gabriella di girolamo, Lidia Vivoli ,Loredana Andriolo , Maurizio lucchese , ketty tamburello , Pietro Mistretta , Cresy Crescenza , Mauro Pecoraro ed ancora performance musicali e poetiche del violinista Aldo Mausner , e le poetesse Gabriella Di Girolamo , Rosanna Badalamenti e Santa costanza Il video e la fotogallery sono curate da Angelo Marano e Barbara Lo fermo.