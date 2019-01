"Dialogo sulla disabilità", l'incontro tra cittadini e associazioni a Palazzo delle Aquile

Si terrà giovedì 3 gennaio all’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile, a Palermo, il “Dialogo sulla disabilità”, il primo di una serie di appuntamenti che, il giorno 3 di ogni mese, vedrà cittadini e associazioni confrontarsi sul tema della disabilità e dell’inclusione sociale. A moderare il dibattito, organizzato dalla Fondazione delle Ginestre e che inizierà alle 10 per concludersi alle 13, sarà il segretario provinciale di Idv e consigliere comunale di Palermo Paolo Caracausi. Prevista la partecipazione del sindaco Leoluca Orlando.

“Spesso la disabilità deve fare i conti con luoghi comuni e pregiudizi anche inconsapevoli - dice Caracausi - che incidono su comportamenti personali ma anche su scelte politiche e sociali che risultano così discriminanti. La legge prevede pari opportunità, ma non sempre nella vita di tutti i giorni è così: le istituzioni a volte non sono in grado di garantire i servizi e purtroppo la disabilità ancora oggi spaventa qualcuno. Grazie alla Fondazione delle Ginestre e ad Antonella Balistreri, il 3 di ogni mese ci sarà la possibilità di approfondire il tema in un luogo sempre diverso per individuare soluzioni e accrescere la coesione sociale”.