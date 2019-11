Il caso della stella, l'installazione di Desideria Burgio dedicata ai bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto “Il caso della stella” di Desideria Burgio, a cura di Maria Rosa Sossai mette insieme una comunità di bambine e bambini di età compresa tra 2 e 10 anni appartenenti all‘Istituto Comprensivo Mattarella - Bonagia e all‘Istituto Gonzaga di Palermo.

I bambini sono i protagonisti dell’installazione. I loro ritratti sono collocati in dei grandi pannelli a forma di stella che diventerà il contenitore del progetto fotografico. ‘’Siamo tutte e tutti sotto lo stesso cielo’’. I bambini ritratti sono le stelle che illuminano la città. Ma il cielo di Palermo è anche il cielo del Mediterraneo, che si offre quindi come un luogo ideale di incontro sotto l’unica identità del pensiero solidale. Se gli uomini pensano di porre dei confini nei mari, il cielo e le stelle restano la nostra speranza, un orizzonte senza confini dove rifugiarsi per trovare la direzione seguendo la Stelle.

Istituto Comprensivo Mattarella-Bonagia Via Bartolo Longo 14

26 Novembre ore 12 apertura chiusura 8 dicembre 2019

Orari di visita 8.00 /14.00 da lunedì al venerdì

Istituto Gonzaga –Centro Educativo Ignaziano Via Piersanti Mattarella n 38 /42

29 Novembre ore 19 apertura chiusura 8 dicembre 2019

Orari di visita 16 / 19 dal lunedì al venerdì

Sabato 10 .00 / 19.00 Domenica 10.00 / 14.00