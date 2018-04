DemoCrazy, cinema all'aperto a Villa Trabia

DemoCrazy è la rassegna di film e documentari proposti dallo staff del #CSF per completare ed arricchire le attività del progetto "I giovani parlano con l'Europa" http://www.csfpalermo.org/giovaniconeuropa/.

Le proiezioni si svolgeranno tutte all'aperto, le prime tre nella splendida cornice di PYC - Villa Trabia, uno splendido giardino nascosto nel centro di Palermo, e la quarta in una delle piazze interessate dalle opere di riqualificazione che stiamo portando avanti.

Il tema che abbiamo scelto per la rassegna è quella del ruolo del cittadino all'interno della società moderna, e abbiamo deciso di affrontarlo nella maniera più leggera e coinvolgente possibile, selezionando delle pellicole che potessero stimolare un vivace dibattito costruttivo per tutti gli avventori.

#DemoCrazy, ecco il calendario degli spettacoli:

-19 Aprile Citizenfour alle 20 a Villa Trabia

- 3 Maggio Before the Flood alle 20 a Villa Trabia

- 17 Maggio Where To Invade Next alle 20 a Villa Trabia

- 27 maggio : abbiamo deciso di lasciare la scelta dell'ultimo documentario proprio a voi, creeremo dei sondaggi su questo evento per scegliere insieme la migliore proposta.

L'ingresso è completamente gratuito.

Il progetto “I giovani parlano con l’Europa”(http://www.csfpalermo.org/giovaniconeuropa/) in collaborazione con ENGIM INTERNAZIONALE e CESIE nasce dall’esigenza reale evidenziata dalla Comunità Europea, che stabilisce prioritario “eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”.Beneficiari diretti saranno principalmente giovani studenti, migranti, lavoratori e non, residenti nei territori di riferimento. Le azioni progettuali coinvolgeranno in maniera indiretta famiglie, amici e colleghi dei partecipanti, la popolazione locale e tutti gli utenti che avranno modo di interfacciarsi con la piattaforma web. Le attività sviluppate coinvolgeranno inoltre le autorità locali, e tutte le organizzazioni del privato sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di Utilità sociale, fondazioni, enti morali, enti ecclesiastici che lavorano per sostenere l’inclusione e la coesione sociale fra le diverse categorie svantaggiate coinvolte nel progetto.

Evento fb: https://www.facebook.com/events/1735962166460447/