Marineo, moto raduno con concerti: ricavato in beneficenza

Torna per il terzo anno consecutivo il motoraduno che lascia il segno: sull'asfalto, negli occhi dei bambini e nei volti dei loro genitori....

Infatti, tutto il ricavato dell'intera giornata sarà devoluto all'associazione onlus Aslti "Liberi di Crescere" ; operante all'interno del Reparto Oncologico Pediatrico, dell'Ospedale Civico di Palermo. Padiglione 17 C.

L'associazione si occupa dei bambini e dei loro genitori sostenendoli, non sul campo della ricerca scientifica o medica in quanto le risorse sono esigue, ma, tra volontari e raccolte come il nostro Raduno... Riescono a dare un sorriso ai bimbi con giocattoli e attività ludiche e assistenza ai loro genitori supportandoli con la logistica e l'affetto dei volontari o il sostegno psicologico qualora sia necessario.

Nella prima Parte calcheranno il palco del Motorocka, alcuni gruppi Selezionati attraverso un contest svoltosi presso Alibi pub: Ironthorn, Blue Kashmir, Bliss, Official, Granja, Living Core. In serata, nella seconda parte. Ad infuocare il palco saranno: Deh Delirium Tremens, pirati glam 'n roll. Infine chiuderanno la serata In the rock : 50 musicisti per festeggiare 50 anni di Woodstock.