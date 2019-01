Piatti della tradizione di Raccuja, la degustazione a Palazzo Butera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 19 e domenica 20 gennaio, dalle 10 alle 20 verranno presentate le ricerche interdisciplinari svolte in questi mesi sulla città di Raccuja in occasione della mostra “Le Città del Principe” presso la Galleria dei Feudi a Palazzo Butera. Per l’occasione Le Cattive, vineria letteraria, propone due piatti della tradizione di Raccuja eseguiti dalla brigata di cucina capitanata dallo chef Daniele Olivastro in collaborazione con Oscar Cangelosi. In degustazione i Maccheroni con il sugo di maiale “Sutta supra” e le Nuvolette. Le Cattive di Palazzo Butera (ingresso Passeggiata delle Cattive), una vineria letteraria, progetto della famiglia Tasca d’Almerita, con l’intenzione di accompagnare la visione di Massimo e Francesca Valsecchi. Un luogo dove scoprire una selezione di vitigni rappresentativi del territorio, una locanda che diventa un punto di riferimento per un calendario di attività culturali, dagli incontri alle presentazioni di libri. Artigianalità, sostenibilità, cultura dell’uomo i temi che attraverseranno questo luogo di ristoro e scambio di idee, vetrina per un ideale viaggio culturale nella Sicilia enogastronomica, vitivinicola e culturale. Se Palazzo Butera diventa una nuova porta della città, Le Cattive, vineria letteraria, sarà un cardine attivo di quella porta. E in questa sinergia tra arte e cultura l’intento de Le Cattive è quello di divulgatore dell’anima siciliana e della storia di Tasca.

Gallery