Caramelle di mela cotogna, formaggi e yogurt: l'agri-colazione al mercato Campagna Amica

Sabato 25 maggio dalle 10.00, al mercato Campagna Amica di Palermo in via Notarbartolo 6, sarà offerta una degustazione di granita artigianale di melagrana, caramelle di mele cotogne, formaggi, yogurt, salumi, pane e confettura per un’”agri-colazione” davvero unica. La granita in particolare, sarà realizzata direttamente al mercato dall’azienda “Red Fruit” e sarà offerta anche ai bambini che sempre domani mattina scopriranno la campagna in città grazie a “L’orto di Pino il contadino”. Si tratta di un’iniziativa realizzata con Babyplanner, l’associazione culturale del capoluogo che propone attività e laboratori per i piccoli con tante sorprese mentre si aggireranno tra gli stand per conoscere da vicino tutte le specialità contadine con le spiegazioni dei produttori.