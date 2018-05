Rosticceria gourmet a piazzetta Bagnasco, la degustazione gratuita da Dodò

Dodò rosticceria gourmet festeggia il suo nuovo marchio offrendo gratuitamente degli assaggi di rosticceria mignon. Appuntamento per domenica 27 maggio.

Durante l'evento potrete assaggiare le pizzette fritte, le mini focacce con mortadella e pesto di pistacchi e, tante altre chicche inventate dal mastro rosticcere. I pezzi di Dodò sono altamente digeribili e adatti anche ai più piccini: negli impasti infatti non viene utilizzato lo strutto. Appuntamento per domenica 27 maggio dalle 17 alle 21 in Piazzetta Francesco Bagnasco 30 per un pomeriggio all'insegna della bontà e del gusto.