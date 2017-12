Vino, pane, salumi e formaggi: a Contessa Entellina si degusta con "Convivio"

Il 30 dicembre in scena la manifestazione dal titolo "Convivio: allenate il corpo risvegliate i sensi" organizzata dal Comune di Contessa Entellina, dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e dall'Associazione Vivere Slow.

La degustazione è stata allestita in una location eccezionale, il quartiere del centro ristrutturato con le facciate in pietra e i tetti in legno o a volta. Durante il percorso, dentro le case, si potranno assaggiare gratuitamente tutti i migliori prodotti del territorio come il vino (il territorio di Contessa Entellina è stato uno dei primi territori doc siciliani ed ha un storia millenaria legata al vino, il grappolo di uva era usato nelle monete di Entella).

Poi il pane prodotto dai grani del territorio e l'olio degli uliveti secolari di Contessa, i salumi creati con le migliori carni locali. I formaggi, i biscotti e tantissimi altri prodotti. Un percorso tra i vicoli come se foste accolti dalle famiglie, Convivio per rivivere il banchetto della tradizione secolare dell'entroterra, il luogo dell'incontro, della discussione, dell'esaltazione dei sapori con il fine di allenare i vostri sensi a riscoprire antichi sapori e a distinguerli.