Nasce "americano", il caffè di Palermo Capitale della Cultura: la degustazione da Morettino

Appuntamento con “Americano Coffee Hour” per sabato 26 maggio al Morettino Coffee Experience di via Daita 30 a Palermo. Degustazione guidata e gratuita dalla mattina fino alla sera.

Valorizzare i metodi di consumo del caffè alternativi al classico espresso, per esplorare nuovi sapori e aromi dal mondo. In occasione dell’anno che vede la città di Palermo al centro di importanti eventi, come Manifesta, e riconoscimenti, come quello di Capitale della cultura 2018, Morettino presenta una linea speciale creata per andare incontro ai gusti dei popoli con culture di consumo del caffè diverse da quelle italiane, che nei prossimi mesi affolleranno la città.

Si chiama “Americano”, un blend di puri Arabica delle più pregiate origini dell'America Latina (Brazil Alta Mogiana, Honduras La Flor e Columbia Supremo) ideale per tutti i metodi di estrazione a filtro, dal Chemex al V60 fino alla classica macchina da caffè americano. Un caffè leggero e profumato, con note di cannella e mandorle tostate e sentori di fiori bianchi e caramello, esaltati da una tostatura morbida.

Morettino presenterà a tutti gli amanti del caffè presenti in città il nuovo blend sabato 26 maggio con l’evento “Americano Coffee Hour”, una degustazione guidata e gratuita aperta al pubblico, che potrà così scoprire il nuovo angolo “Morettino Coffee Lab” realizzato all’interno del Morettino Coffee Experience di via Gaetano Daita 30 a Palermo. Appuntamento è quindi per sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 per un’immersione nelle differenti culture del caffè.