De Rosalia soundscape, i fuochi d'artificio dell'ultimo festino diventano "musica"

Martedì 14 luglio, in assenza del Festino 2020, Alessandro De Rosalia e Brusio Netlabel propongono il paesaggio sonoro catturato durante la scorsa edizione, quando i tradizionali fuochi d'artificio hanno incontrato i tumulti del cielo. In particolare, l'opera si focalizza sul momento culminante della celebrazione, la masculiata finale di giochi pirotecnici, che costituisce un evento sonoro unico nel suo genere per potenza, ritmo e varietà timbrica. Uno sguardo progressivo sul folklore, un'immersione nel senso comune orientata alla valorizzazione culturale del materiale concreto e alla sua emancipazione storica. Dalle ore 18:00 alle 24:00, presso l’Old School da Anto in Piazza Santa Cecilia 5-6, che per l'occasione proporrà un aperitivo a tema con i piatti tipici della ricorrenza.

