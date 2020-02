Darwin day, liberaci dal male: a Villa Filippina laboratori, seminari e dibatti scientifici

Domenica 16 febbraio 2020, a partire dalle 10:00, il Circolo UAAR di Palermo festeggerà il Darwin Day 2020 a Villa Filippina (p.zza San Francesco di Paola) con laboratori didattici gratuiti, seminari e dibatti scientifici ad ingresso libero per avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica, secondo l’ormai collaudata formula del “Darwin Family Day”, già alla sua quinta prova nella nostra città: un modo gioioso di augurare buon compleanno a nonno Charles celebrando la Scienza con i nostri concittadini, grandi e piccini.

Questa edizione ha per titolo Liberaci dal MALE, a conclusione di una trilogia iniziata nel 2018 ("Come in cielo così in terra", seguita da "Dacci oggi il nostro pane"), e affronta un tema che davvero riguarda da vicino tutte e tutti: come può la Scienza aiutarci a vivere a lungo e bene, conservando il benessere psicofisico quanto più possibile fino alla fine? I giovanissimi saranno coinvolti in laboratori gratuiti di educazione ambientale che li aiuteranno a capire come “cominciare col piede giusto”, mentre le curiosità più mature potranno discuterne con accademici, ricercatori e clinici: dalla biologa esperta di longevità, agli specialisti di malattie degenerative e declino cognitivo, al medico di medicina generale. Il tutto nella cornice del Parco Villa Filippina, che aprirà anche le porte del suo Museo della Terra e dello Spazio, con l’annesso Planetario.

Il programma

10:00 Accoglienza e registrazione



10:30-13:00 Darwin Day KIDS!

Laboratori ludico-scientifici 6-12 anni.

Accesso gratuito, prenotazione obbligatoria

Per prenotare, compilare il formulario web indicando nome dei bambini, età, nome del/i laboratorio/i a cui si intende partecipare:

Impronte verdi - come stiamo trattando la nostra terra? Laboratorio per imparare a misurare la nostra impronta ecologica e realizzare delle fantastiche bombe di semi per colorare di verde la nostra città.

Lasagna Garden – Laboratorio di orticoltura creativa per imparare a coltivare rispettando il suolo e i piccoli amici dell’orto.



10:30 Liberaci dal Male – Rivolgersi alla Scienza per vivere a lungo, invecchiare e morire, bene.

Conversazioni di scienza, lunga vita e prosperità con la Dott.ssa Giulia Accardi (ricercatrice presso il laboratorio il laboratorio di immunopatologia e immunosenescenza, Dipartimento BIND, Università degli Studi di Palermo), il Prof. Vincenzo La Bella (esperto in malattie neurodegenerative, Università di Palermo / Centro SLA), il Dott. Fabio Lombardo (medico di Medicina Generale), il Prof. Tommaso Piccoli (neurologo esperto in declino cognitivo e demenze). Modera Giorgio Maone (UAAR).

13:00 – Arrosto con Vanini: per chi vuol fermarsi a pranzare in Villa, grigliata commemorativa di Giulio Cesare Vanini, grande filosofo anticipatore di Darwin, mandato al rogo nel febbraio del 1619 (menù fisso 15 euro adulti, 6 euro bambini, opzioni alla carta).