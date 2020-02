Il Darwin day sbarca a Terrasini: a Palazzo D'Aumale una serie di incontri e una mostra

Il Darwin day, la giornata internazionale della Scienza sbarca a Terrasini. Il 12 febbario a Palazzo D'Aumale, sede del museo regionale si terranno una serie di incontri e spettacoli che vedranno la partecipazione di rappresentanti del mondo scientifico, come il professore Marco Santarelli direttore della fondazione “Margherita Hack”. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 17, si terrà la conversazione “Le donne nella scienza, da Ipazia d’Alessandria a Margherita Hack”, a cui interverranno diverse personalità che si confronteranno. Seguirà l’inaugurazione di una mostra fotografica sul tema. E per concludere, alle 18.30, andrà in scena lo spettacolo teatrale "La scienza in valigia".

