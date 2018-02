Darwin day al Planetario di Villa Filippina, una giornata tra scienza, progresso e ricerca

Domenica 18 febbraio, dalle 10 alle 18 il Circolo Uaar di Palermo festeggerà il Darwin Day 2018 al Planetario di Villa Filippina, tenendolo aperto con ingresso libero, laboratori didattici gratuiti e una tavola rotonda per avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica, secondo la formula “Darwin Family Day” già sperimentata lo scorso anno al Museo Paleontologico G. Gemmellaro.

Si tratta della terza edizione a cura del Circolo dalla sua costituzione, avvenuta per l’appunto poco più di tre anni fa: ebbene sì, il nostro primo pensiero, appena fondati, fu proprio quello di augurare buon compleanno a nonno Charles celebrando la Scienza con i nostri concittadini, grandi e piccini.

Quest’anno il titolo è Come in Cielo così in Terra, e il tema l’interdisciplinarità e il dialogo tra saperi apparentemente lontani, non sempre facile ma sempre più indispensabile per il progresso umano. I giovanissimi potranno approcciare la scienza giocando con laboratori gratuiti di astronomia e biologia a cura del Planetario e di Astrid Natura, mentre le curiosità più mature potranno incontrare accademici e ricercatori (dall’astrofisica al chimico, dalla biologa esperta di estremofili allo speleologo o all’hacker) e discutere del loro lavoro e di come esperienze così diverse si intreccino nell’avventura della Scienza. Il tutto nella cornice del Museo dello Spazio e della Terra, che potrà essere visitato gratuitamente, così come il Planetario.

Il programma

10:00 apertura Museo della Terra e dello Spazio

11:00 Darwin Day Kids: laboratori scientifici 5-12 anni (gratis, prenotazione obbligatoria)

11:00 In cielo, in terra e in ogni luogo: astronauti nelle profondità di una grotta. La vita all’inferno, nello spazio, in un computer. La Scienza più fertile, fecondata da saperi diversi. Conversazione di e sulle Scienze con Marcello Barrale (Planetario Palermo), Renato Lombardo (Università di Palermo), Giuseppina Micela (INAF), Giovanni Peres (Università di Palermo), Paola Quatrini (Università di Palermo), Marco Vattano (La Venta). Modera Giorgio Maone (UAAR)

12:30 visita Planetario

13:30 pausa pranzo

15:00 Darwin Family Day: spettacoli Planetario, laboratori naturalistici, museo e osservazioni astronomiche per grandi e piccini

18:30 chiusura

