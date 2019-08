Da "All together Now" a Gangi, la voce di Daria Biancardi in piazza del Popolo

Nota per le partecipazioni ai talent “All Together Now” e “The Voice”, l’artista palermitana Daria Biancardi a partire dalle 21 di lunedì 12 agosto si esibirà in piazza del Popolo a Gangi.

Uno spettacolo soul promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del palinsesto estivo di “Gangi, arte, cultura e spettacolo”. La Biancardi, 41 anni, diversi dischi all’attivo e numerose collaborazioni, è da anni una delle regine della musica siciliana con la sua voce con una sonorità calda. Daria Biancardi si esibirà in uno spettacolo che spazierà dal soul al funk, passando per il rhythm & blues, interpretando alcuni grandi pezzi della musica d’autore.